Déols et Ardentes, premières "Petites villes de demain" de l'Indre

La toute première convention "Petites Villes de demain" vient d'être signée dans l'Indre ( le 18 novembre 2022) en mairie de Châteauroux. Sur 16 communes dans le département qui ont fait la demande d'adhésion à ce programme d'action. Ardentes et Déols sont donc les 2 premières à le concrétiser.

Programme facilitateur

Ce programme n'octroiera pas aux communes concernées, de fonds publics supplémentaires. Il permet en revanche la mise à disposition la mise à disposition d'un/ d'une chef/fe de projets - en l'occurrence pour Déols et Ardentes, Virginie Dussaussoy qui travaille conjointement pour les 2 communes - payée à 75% par l'Etat. Son expertise permet de faciliter le travail des élus qui doivent faire face à une complexité administrative grandissante. Les différents dossiers (rénovation de patrimoine, constructions de lotissements, aménagement urbain...) sont donc bouclés plus rapidement. Autre avantage, les villes bénéficiant de ce label sont mieux identifiés par les différents financeurs publics et prioritaires pour l'accès aux différentes subventions.

"On va aller chercher des dispositifs qui existent déjà mais on va aller les chercher plus vite et on sera prioritaires pour les obtenir" résume Gilles Caranton, le maire d'Ardentes. L'expertise du chef de projets doit par ailleurs permettre d'optimiser l'obtention des subventions "Quand on a un projet qui est prêt à démarrer, celà devrait nous permettre de maximiser le nombre d'aides publiques auxquelles nous pouvons prétendre" précise Delphine Geneste, la maire de Déols.