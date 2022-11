Déols : Le MACH 36, théâtre d'un exercice de sécurité grandeur nature ce mercredi après-midi

Un impressionnant déploiement de forces de l'ordre attendu aux abords du MACH 36, la salle de spectacle de Déols ce mercredi (16/11) après-midi entre 15h et 22h.

ⓘ Publicité

Un exercice de sécurité civile va se dérouler dans le secteur de la salle de spectacle "afin de tester les procédures d’intervention des forces de l’ordre et des services de secours" a précisé la préfecture dans un communiqué. Le scénario n'a pas été dévoilé mais la mairie de Déols a pris un arrêté d'interdiction temporaire de circulation et de stationnement.

Exercice grandeur nature

"Compte tenu de sa nature, des mouvements de véhicules et des personnels des services d’intervention auront lieu aux abords de la salle de spectacles. Les services de sécurité et de secours pourront activer leurs dispositifs lumineux et sonores dans le cadre de cet exercice, comme lors d’un cas réel." complète les services de la préfecture.

Afin de s’assurer du bon déroulement de cet exercice, il est conseillé d’éviter le secteur du Mach 36 mercredi 16 novembre à partir de 15h.

La circulation sera d'ailleurs légèrement perturbée aux abords du Mach 36. Il sera impossible de circuler entre 15h et 22h sur l'avenue Le Corbusier entre le carrefour giratoire avec l’avenue Hennequin et le carrefour giratoire avec la route départementale 920. Une voie cependant relativement peu fréquentée si ce n'est par les poids-lourds accédant au restaurant l'Escale