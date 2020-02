Dépakine : "Je veux que Sanofi soit condamné" explique une maman tourangelle

Tours, France

C'est le groupe pharmaceutique Sanofi qui a lui-même annoncé la nouvelle lundi soir. Les juges chargés de l'enquête sur la commercialisation de l'anti-épileptique Dépakine ont mis Sanofi en examen pour "tromperie aggravée et "blessures involontaires". Une décision qui intervient après plus de 3 ans d'enquête. L'enquête, ouverte en septembre 2016, visait à établir s'il y avait eu "tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du produit et les précautions à prendre ayant eu pour conséquence de rendre son utilisation dangereuse pour la santé de l'être humain". La molécule du médicament, le valproate de sodium, est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Elle présente un risque élevé de malformations congénitales sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte.

J'attends des explications de Sanofi. Comment ont-ils attendu si longtemps pour agir ?

Cette mise en examen est "un retournement du dossier, qui jusqu'ici n'avançait pas beaucoup", s'est réjoui Me Charles Joseph-Oudin, l'avocat de l'Apesac, l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant, qui représente 4.000 personnes, pour moitié des enfants malades, et qui accompagne en tout 14 familles qui accusent le laboratoire de ne pas les avoir prévenus des risques qu'elles encouraient.

Je veux que Sanofi soit condamné

Chrystelle Mahier compte obtenir la vérité de la part de Sanofi Copier

La tourangelle Christelle Mahier, fait partie de ces mères qui se bat depuis 10 ans pour faire reconnaître le lien entre la prise de Dépakine, et le handicap de ses deux garçons, âgés aujourd’hui de 20 et 17 ans. Ils souffrent de troubles autistiques. "La première chose qu'on attend, c'est que Sanofi soit condamné. Il est mis dans la mise en examen que c'est une tromperie aggravé, donc ils étaient au courant. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait à l'époque". Christelle Mahier explique que la mise sur le marché remonte à 1967, et pourtant selon elle, "des premières études ont été retrouvées au début des années 80, et qui révélaient des malformations et des troubles autistiques. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de réagir ? ".

Sanofi déjà condamné à verser 2 millions d'euros à une famille tourangelle

En novembre 2017, le laboratoire Sanofi avait déjà été condamné dans le dossier Dépakine après la plainte d'une famille tourangelle. Le groupe avait été condamné en appel à indemniser une famille à hauteur de deux millions d'euros, dont la fille âgée à l'époque de 15 ans souffrait de malformations aux mains et aux yeux.