Incendie à Collias dans le Gard

Déjà 6 hectares de végétation sont partis en fumée à Collias. L'incendie a démarré vers 16h00. 4 Canadair font des rotations.

Une dizaine de véhicules de pompiers et une cinquantaine de soldats du feu sont engagés ce vendredi à Collias dans le Gard. Le feu est parti près de la berge d'une rivière dans un massif forestier. Les hommes au sol sécurisent plusieurs habitations et un camping. Aucun blessé n'est signalé. Un poste avancé a été installé pour coordonner les opérations, et notamment les passages des quatre canadairs.

Les pompiers demandent de ne pas se rendre sur place et de laisser l'accès libre aux secours.