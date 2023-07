Début d'incendie entre Toulouges et Le Soler : le feu est éteint la circulation des trains a repris

C'est un arc électrique sur la ligne SNCF entre Toulouges (Pyrénées-Orientales) et Le Soler (Pyrénées-Orientales) qui a déclenché l'incendie. De suite les sapeurs-pompiers ont engagé dix camions et un hélicoptère bombardier d'eau. Par précaution, une habitation a été évacuée et la circulation ferroviaire interrompue, bloquant en Espagne un TGV et ses passagers ainsi qu'un train de marchandise encore sur la voie.

La circulation ferroviaire a repris

En moins de deux heures, les 35 sapeurs mobilisés sur place sont venus à bout des flammes : elles n'ont brûlé que 5 000 m² de broussailles. La circulation ferroviaire a pu reprendre et les occupants de l'habitation évacuée par sécurité ont pu retrouver les lieux.