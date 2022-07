Départ de feu à Générac

Un départ de feu est signalé ce jeudi en fin de matinée à Générac, dans le Gard, chemin de la Roquette. 80 pompiers sont mobilisés, plusieurs largages ont déjà été opérés grâce à l'hélicoptère bombardier d'eau. Il y aurait deux à trois hectares de végétaux concernés déjà. Des moyens supplémentaires pourraient être engagés.

"Les pompiers sont informés, éviter de circuler sur la route entre Générac et Franquevaux pour faciliter l'intervention des secours." Mairie de Générac

La gendarmerie rappelle que du 15 juin au 15 septembre, l'emploi du feu est interdit en forêt et à proximité. La sécheresse actuelle et le déficit en eau accompagnés de vents violents augmentent fortement les risques d'incendies. Le fait d'allumer un feu, un barbecue ou juste de jeter un mégot peut avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement, les habitations et les personnes. "Cette attitude est répréhensible."