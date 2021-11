Départ de feu dans les Halles de Bourgoin-Jallieu : l'incendie est éteint

Plus de peur que de mal à Bourgoin-Jallieu ce lundi soir. Un départ de feu a eu lieu dans un local de cuisine situé dans les halles. Des cloisons ont été endommagées et de la fumée s'est élevée à l'étage.

Par précaution, le personnel présent a du évacuer tout le bâtiment, et les moyens des soldats du feu sont arrivés en nombre. Trois véhicules de pompiers et deux de GrDF. Les locaux ont été ventilés et le sinistre a été rapidement maitrisé. Pas de blessé à signaler.