Départ de feu dans les Monts d'Arrée

Le feu a pris dans les Monts d'Arrée, en fin de journée. C'est sur la commune de Brasparts. Selon une élue sur place "entre 8 et 10 hectares de sapinière et de landes" seraient touchés.

En fin de journée, un auditeur de France Bleu Breizh Izel nous apprend que le feu a pris dans les Monts d'Arrée, sur la commune de Brasparts. Une élue, située non loin du secteur en feu, près du lieu-dit Saint-Caduan nous confirme que le sinistre toucherait selon elle " entre 8 et 10 hectares de sapinière et de Landes ".

Le secteur est très sec - Une élue de la commune

Sur place, les pompiers ont dépêché des moyens importants. " Une dizaine d'engins au moins, l'opération est en cours ". Dans le centre ville de Brasparts, le responsable d'un café confirme qu'il voit les fumées depuis la ville. " En ce moment, le secteur est très sec, et il y a un peu de vent" ajoute l'élue la plus proche du feu. Des conditions qui favorisent les feux de forêts ou de broussailles.