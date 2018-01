Amboise, France

La scène se passe ce samedi sur la D140 entre Tours et Bléré. Il est 15h45. La brigade de gendarmerie d'Amboise effectue un traditionnel contrôle routier. C'est à ce moment que deux véhicules leur passent devant. Vitesses calculées : 176 km/h pour le premier véhicule, 169 km/h pour le second.

Deux jeunes conducteurs

Sauf que cette route est normalement limitée à 80 km/h. Les gendarmes interpellent donc rapidement les deux véhicules. À l'intérieur, deux jeunes conducteurs, encore en permis probatoire. Alors comme on pouvait s'y attendre : les deux permis de conduire ont fait l’objet d’une rétention immédiate par les motocyclistes de la BMO. Les deux contrevenants encourent une suspension de six mois, une perte de six points et une amende.

Attention sur les routes

On ne le répétera jamais assez : soyez prudent sur les routes. Les gendarmes rappellent que près de 15 personnes ont perdu la vie sur l’arrondissement d’Amboise au cours de l’année 2017, pour la majorité sur des routes départementales.