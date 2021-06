En Haute-Vienne, les électeurs des 21 cantons sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections départementales. Aucun binôme n'a été élu la semaine dernière à cause de la forte abstention : 62,75 %.

Départementales en Haute-Vienne : découvrez les binômes du second tour

En Haute-Vienne, les électeurs des 21 cantons sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections départementales. Aucun binôme n'a été élu la semaine dernière à cause de la forte abstention : 62,75 %. Ce dimanche, 42 binômes sont donc en lice, deux par canton.

La Haute-Vienne compte 280.000 électeurs inscrits et 375 bureaux de vote, dont 86 pour la seule ville de Limoges dont un pour le vote des détenus par correspondance.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Canton d'Aixe-sur-Vienne

Du Boucheron Jean et Ruiz Marie-Pervenche (DVD)

Achard Sylvie et Barry Philippe (UGE)

Canton d'Ambazac

Auzemery Alain et Lardy Brigitte (SOC)

Edme Gilles et Gavinet Claire (UGE)

Canton de Bellac

Marcoux-Lestieux Patricia et M. Veyriras Stéphane (UG)

Dutertre Philippe et Gérard Nathalie (RN)

Canton de Châteauponsac

Rumeau Gérard et Willems Marie-Paule (DVD)

Jouanny Alain et Sellès Amandine (DVG)

Canton de Condat-sur-Vienne

Morizio Annick et Nouhaud Jean-Louis (SOC)

Arico Christelle et Enguehard Cédric (DVC)

Canton de Couzeix

Lenfant Julie et Rigout Jean-Yves (UG)

Larcher Sébastien et Manus Lydie (DVC)

Canton d'Eymoutiers

Debrosse Alain et Pons-de-Launay Emilie (DVD)

Lhomme-Léoment Jacqueline et Malet Patrick (UG)

Canton de Limoges-1

Guilhat-Barret Véronique et Ostrowski Stéphane (UG)

Authiat Stéphane et Mézille Nathalie (LR)

Canton de Limoges-2

Lefort Pierre et Rebeyrole Patricia (DIV)

Escure Fabrice et Tlemsani Chérif (SOC)

Canton de Limoges-3

Destruhaut Stéphane et Rotzler Sandrine (SOC)

Diawara Omar et Laskar Muriel (UCG)

Canton de Limoges-4

Laloge Marlène et Pironneau Pascal (UG)

Gédoux Christiane et Louic Cyril (RN)

Canton de Limoges-5

Baron Bruno et Belezy Géraldine (LR)

Geraudie Ludovic et Paulet Valérie (UG)

Canton de Limoges-6

Bancaud Bruno et Renard-Gibaud Karine (DVG)

Cubertafond Michel et Gentil Sarah (LR)

Canton de Limoges-7

Rivet Nadine et Viroulaud Rémy (UCD)

Bourdeau Cécile et Miguel Thierry (UG)

Canton de Limoges-8

Batissou Romain et Pago Corinne (SOC)

Bost Jean-Marie et Debourg Isabelle (DVD)

Canton de Limoges-9

Bégout Gilles et Yildirim Gülsen (UG)

Grandjean Jacques et Najim Nezha (UC)

Canton de Panazol

Chassain Gaston et Millon Valérie (UG)

Bussière Pascal et Negrier Isabelle (DVC)

Canton de Rochechouart

Almoster- Rodrigues Anne-Marie et Raymondaud Yves (SOC)

Lannette Vanessa et Verne Jean-Philippe (DVD)

Canton de Saint-Junien

Coltel Line et Dauvergne Frédéric (ECO)

Allard Pierre et Tuyeras Sylvie (UG)

Canton de Saint-Léonard-de-Noblat

Pagès Carole et Valière-Vialeix Jean (UCD)

Aupetit-Berthelemot Christelle et Leblois Jean-Claude (UG)

Canton de Saint-Yrieix-la-Perche