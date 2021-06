Départementales en Moselle: qui succédera à l'ancien maire dans le canton de Metz 1, l'un des plus convoités?

Metz 1 : c'est l'un des cantons les plus convoités pour les élections départementales des 20 et 27 juin en Moselle. Sept binômes sont candidats sur ce canton historiquement détenu par la gauche depuis 23 ans avec l'ancien maire de Metz Dominique Gros qui ne se représente pas.

C'est l'un des cantons dans lesquels il y a le plus de candidats avec celui de Metz 3 (7 candidats) et Saint-Avold (9 candidats). Sur Metz 1 canton, sept binômes homme-femme sont candidats pour pour succéder à Dominique Gros, élu sur ce canton depuis 1998. L'ancien maire PS de Metz ne se représente pas mais sa binôme depuis 2015, Patricia Sallusti est à nouveau candidate. Avec toute cette concurrence, comment les candidats comptent-ils se démarquer les uns des autres ? Passage en revue des différents arguements.

La conseillère départementale sortante PS repart avec un militant EELV

L'ancienne adjointe PS à la ville de Metz, Patricia Sallusti repart en campagne avec un militant EELV Frédéric Vitoux qui mesure toute la responsabilité de ce scrutin : "On souhaite que ce canton reste à gauche, on refuse que tous les pouvoirs soient concentrées dans les mains des mêmes personnes, des gens qui ont d'ailleurs plusieurs mandats, moi si je m'engage, c'est vraiment pour le département." Leur priorité : recentrer le département vers des missions sociales qui sont les siennes, dans le domaine social, notamment, en soutenant par exemple les jeunes privés de toutes ressource avec un minimum jeunesse de 18 à 24 ans de 400 euros par mois.

L'adjoint à la ville de Metz à la culture veut faire la paix avec le département

L'adjoint au maire de Metz Patrick Thil en binôme avec Doan Tran, proche d'une autre adjointe Béatrice Agamennone, compte bien en revanche ravir ce canton à la gauche au bénéfice dit-il de la commune : "Aujourd'hui on a tourné une page, Dominique Gros portait suffisamment de critiques à l'encontre du département mais nous, nous voulons faire la paix avec le département, on veut être des soutiens du département et on espère la réciprocité". Il s'agit par exemple pour Patrick Thil d'obtenir un soutien financier du Conseil départemental pour la Cité musicale de Metz, qui rayonne sur tout le département.

Le RN pense que les électeurs sont mûrs pour les faire gagner

Le Rassemblement national emmené par Gregory Dufour et Françoise Grolet espèrent aussi remporter ce canton, en misant sur le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Les électeurs sont mûrs dit la conseillère municipale et régionale : "On est face à un tournant, l'ancien maire ne se représente pas, le nouveau a l'ambition d'une hégémonie sur la Moselle, face à ce choix là, je vois beaucoup de gens qui veulent vraiment nous donner notre chance". Le RN n'a pour l'instant aucun conseiller départemental en Moselle et souhaite avant tout investir dans la sécurité publique, en donnant notamment plus de moyens aux pompiers.

Une 2e liste à gauche qui ne veut pas de compromission avec la droite

Garder ce canton à gauche sans être unis, c'est la difficile équation du binôme Naomi Gallois-Jérémy Matteucci qui représentent notamment la France Insoumise, le parti Génération.s de Benoit Hamon et les Radicaux de gauche dont fait partie Jeremy Matteucci : "On aurait préféré l'union, malheureusement, le Parti socialiste n'a pas voulu faire une alliance de gauce et à partir du moment où il y a 2 listes de gauche, notre idée, c'est vraiment de se démarquer par le fait qu'on ne fera aucune compromission avec la droite". Le candidat souhaite plus d'aides sociales du département pour les jeunes et les personnes âgées avec notamment revenu de protection pour les 18-30 ans et le développement des résidences alternatives et soignantes pour les séniors.

Un binôme Territoires de Progrès

Entre la gauche, la droite, il y a notamment le binôme Atmane Maamari-Sabrina Kirchner qui représentent le mouvement Territoires de Progrès, co-fondé par le ministre Jean-Yves Le Drian, proche de La république en Marche. Pour autant la candidate prend ses distances avec le parti présidentiel : "J'ai toujours été de gauche, plutôt de PS mais je ne me retrouve plus dans ce parti, c'est pour cela que j'ai rejoint Territoires de Progrès. je pense qu'il y a des bonnes idées à droite comme à gauche". Sabrina Kirchner, conseillère retraite, dit vouloir mener des projets pour aider les plus fragiles mais aussi développer le numérique dans les collèges.

Un binôme apolitique contre le cumul des mandats

Eux sont aussi issus de la société civile : Magali Getrey et Gilles Neffati viennent du milieu associatif. L'une préside l'association PADEM qu'elle a créée, l'autre est travailleur social. "Des candidats sont déjà adjoints ou conseillers municipaux. Je leur conseille de se concentrer sur ces mandats, ils ne peuvent pas tout faire, je suis contre ce système de cumul" explique Gilles Neffati. "Nous voulons montrer que nous aussi nous avons des compétences. Nous avons construit notre projet avec des concitoyens de manière apolitique. Notre logique est avant tout humaniste et sociale", ajoute Magali Getrey.

Un binôme POID

De son côté, Gabriel Zimmermann, candidat avec Christelle Pino pour le POID (parti ouvrier indépendant démocratique) veut "nationaliser l'industrie pharmaceutique et interdire les licenciements". Sur le plan local, suite à la crise du covid-19, le candidat POID milite pour la réouverture de lits de réanimation à l'hôpital militaire Legouest. Les Mosellans doivent élire des conseillers départementaux dans 27 cantons. Le centriste Patrick Weiten se représente pour un 3e mandat.