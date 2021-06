Départementales : le RN retire son investiture à une Creusoise qui a partagé des publications racistes

Le Rassemblement national vient de retirer son investiture à une candidate creusoise : Geneviève Veslin, qui se présente aux élections départementales dans le canton d'Ahun en Creuse. Le RN a pris cette décision après une enquête de l'Oeil du 20h sur France 2, diffusée lundi.

ECOUTEZ - Damien de Marigny, responsable du RN en Creuse et colistier de Geneviève Veslin dans le canton d'Ahun Copier

"Une erreur de casting"

Les journalistes ont trouvé une soixantaine de publications qu'on peut qualifier de racistes ou antisémites sur VK, un réseau social russe. Le responsable du RN en Creuse affirme qu'il tombe des nues. Selon lui les journalistes lui ont fait découvrir ces publications. C'est lui qui a demandé d'enlever l'investiture de Geneviève Veslin. Damien Demarigny est pourtant son colistier pour les départementales dans le canton d'Ahun.

Il explique : "J'ai fait un erreur de casting et je l'assume. On a validé sa candidature sur ses compétences concernant le handicap, après avoir vérifié ses comptes Facebook et Twitter. On a été floués parce qu'elle ne nous a pas dit qu'elle avait ce réseau social russe, VK, qu'on ne connaissait pas."

Sa défense : publier des posts racistes "pour les dénoncer"

Nous avons tenté de joindre Geneviève Veslin qui n'a pas souhaité répondre à une interview. D'après Damien Demarigny, elle assure qu'elle partage ces publications justement pour les dénoncer. "Mais le doute n'est pas permis, le racisme ne fait pas partie de l'ADN du parti", explique Damien Demarigny. Aux journalistes de France 2, elle explique brièvement qu'elle ne "s'est pas rendue compte" et qu'elle "regrette".

Selon Damien Demarigny, le RN vérifie bien les profils de ses candidats : "Bien sûr qu'on vérifie, mais sur l'ensemble du pays on est le parti qui présente le plus de candidats, 3.200. C'est donc une tâche énorme, donc potentiellement on peut avoir des candidats comme ça, mais cela peut arriver dans tous les partis."

Genviève Veslin a partagé le 14 novembre 2019 une photo de Jean-Luc Mélenchon assortie de commentaires antisémites. - Capture d'écran VK

Genviève Veslin partage des publications mais en écrit également elle-même, comme celle-ci. - Capture d'écran VK

Geneviève Veslin a également partagé des publications négationnistes. - Capture d'écran VK

Le 20 juin 2018, elle assimile les migrants à des déchets et appelle à les mettre "à l'eau". - Capture d'écran VK

Même sans l'investiture du RN, elle se présente aux élections

Geneviève Veslin n'a donc plus l'investiture du RN mais elle se présente toujours aux départementales dans le canton d'Ahun puisqu'il est trop tard pour modifier les listes ; elles ont été déposées en préfecture. La tête de liste RN Damien Demarigny affirme cependant qu'il lui demandera de ne pas siéger en cas de victoire.

Dans le canton d'Ahun, à part la liste du RN, deux autres listes se présentent aux départementales : Catherine Defemme et Thierry Gaillard (DVD - Divers droite) ainsi que Thierry Cotiche et Patricia Laplanche (DVG - Divers gauche).