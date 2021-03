Départements confinés : des Parisiens annulent leurs vacances en Périgord

Des Parisiens et des Nordistes ont annulé leurs séjours en Dordogne à cause du confinement

Les Parisiens, les Nordistes et les Hauts-Normands doivent rester chez eux depuis ce samedi matin. Le confinement s'applique désormais dans 16 départements du nord de la France pour freiner la propagation de la Covid-19. Certains avaient pourtant prévu de passer quelques vacances en Dordogne dans les prochaines semaines. Ils ont donc annulé leur semaine de congés.

Une dizaine d'annulations

"Nous avons une dizaine d'annulations sur plus d'une centaine de réservations" explique Laure Jamin, la responsable des Gîtes de France en Périgord. "Nous n'avons pas eu un raz-de-marée d'annulations" précise-t-elle.

Laure Jamin, responsable des Gîtes de France de Dordogne Copier

Mais Laure Jamin assure "qu'ils veulent vraiment reporter. Ce ne sont pas des annulations fermes et définitives. Ils espèrent venir en mai et juin, avant l'été en tout cas". Des reports facilités par des conditions d'annulations très flexibles de la part des Gîtes de France.

Les vacances d'avril surveillées

Laure Jamin va scruter de très près les vacances d'avril "qui sont très importantes". "On espère qu'elles seront maintenues et que les gens pourront venir. Si le confinement est prolongé notamment en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, cela aurait des conséquences plus importantes sur l'activité".

Pour l'Académie de Paris, les vacances s'étalent du 17 avril au 3 mai prochain. A Lille, du 24 au 10 mai.