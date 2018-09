Ancenis, France

Les trois derniers départs de feu de broussaille c'était samedi entre 17 et 20 h. A Ancenis au lieu dit "Pied Bercy" vers le centre équestre ainsi qu'à Teillé et à Saint-Sulpice-des Landes. A chaque fois en bordure de route. Des débuts d'incendie dans ce triangle il y en a déjà eu au début de l'été, mais aussi les années précédentes en 2017 et 2016. Le feu avait d'ailleurs menacé le centre équestre et s'était dangereusement approché de l'autoroute se souvient la gendarmerie.

Cigarettes ou bouteilles jetés par la fenêtre

Des départs de feu inexpliqués, qui pourraient être provoqués pensent les militaires, par des jets de cigarettes ou de bouteilles depuis la fenêtre de véhicules. La brigade d'Ancenis lance aujourd'hui un double appel : étonnée de constater que cela se produit toujours sur la même zone. elle invite à la vigilance et recherche des témoins.