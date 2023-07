Départs de migrants depuis les plages : le Préfet du Pas-de-Calais annonce des renforts contre les "taxi boat"

Le Préfet du Pas-de-Calais montre les muscles, face à la recrudescence des départs de migrants depuis les plages de la Côte d’Opale, comme mardi matin à Boulogne. C'était devant les vacanciers et en plein jour. "Ce choix délibéré des passeurs d'opérer en zone urbaine en plein milieu des estivants avait un objectif très clair, celui de perturber les modes opératoires utilisés par les forces de l'ordre pour empêcher les traversées. Mais nous ne laisserons pas faire", affirme Jacques Billant.

Entouré du Commandant des gendarmes et du Directeur de la sécurité publique du Pas-de- Calais, Jacques Billant annonce, ce mercredi soir, le renfort immédiat d’une compagnie de CRS. 60 hommes de plus pour patrouiller et s’adapter au mode opératoire des passeurs qui multiplient les départs par « taxi boat », ces bateaux qui arrivent par la mer et attendent les migrants au large des plages.

Moins de traversées réussies

Même si les images de départs de migrants au milieu des touristes ont marqué les esprits, le Préfet assure que l'action des forces de l'ordre est efficace, avec 60 % d'échec depuis le début de l'année. Sur les 715 tentatives recensées depuis le Pas-de-Calais, le nombre de réussites est en baisse, insiste Jacques Billant: "Notre action se révèle efficace et c'est bien cette efficacité qui oblige les passeurs à adapter leurs modes opératoires. Nous allons nous montrer plus mobiles dans nos manœuvres d'interception des groupes pour les empêcher de rejoindre les bateaux, la nuit mais aussi le jour, en ciblant les spots de départ les plus propices aux modes taxi boat."

Car une fois les migrants arrivés sur les plages, ce n'est plus gérable, reconnaît Benoît Desféret, le patron des policiers du département : "Lorsque vous avez des touristes, il est compliqué de mettre en place des opérations d'interpellation visibles, physiques. Si on fait l'objet de jets de projectiles et de provocations, l'usage éventuellement de moyens présente un risque - tout comme les projectiles - pour les touristes. Donc en fait, on est dans une situation qui est beaucoup plus complexe."

Les autorités redisent que leurs missions, depuis la terre comme en mer, est avant tout d'empêcher les départs pour éviter des drames et sauver des vies. Depuis le début de l'année, 289 traversées ont réussi, contre 414, à la même époque en 2022.