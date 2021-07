Départs en vacances : les gendarmes du Puy-de-Dôme multiplient les contrôles

A la veille du premier week-end de grands départs, les gendarmes du Puy-de-Dôme se montrent. L'occasion de rappeler les règles en termes de sécurité et de vitesse. Pour que les vacances ne virent pas au cauchemar.

Pour ce premier grand week-end de départ, entre 40 et 50 militaires de l'escadron départemental de sécurité routière seront moblisés pour procéder à divers contrôles

On y est. Les vacances scolaires ont commencé ce mercredi 7 juillet. Et ce week-end marque la première vague de départ à la montagne, à la campagne ou sur les bords du littoral. Les routes et autoroutes seront chargées. Bison Futé voit d'ailleurs rouge dans le sens des départs. Des routes aussi chargées en force de l'ordre. Les gendarmes du Puy-de-Dôme multiplient les contrôles pour réduire les risques. Ils sont une cinquantaine mobilisés sur les grands axes du département ce week-end.

Ce vendredi ils se sont installés à la barrière de péage des Martres d'Artières sur l'A89. Du milieu de l'après-midi à 19 h environ, les forces de l'ordre de l'escadron départemental de sécurité routière (ESDR) contrôlaient au hasard les véhicules empruntant l'autoroute qui permet notamment de rallier Lyon. Permis de conduire, assurance, carte grise, test d'alcoolémie... tout est passé au crible. A l'image de cet automobiliste qui roule en direction des Alpes, VTT accroché au coffre. Si tous les papiers sont en règles, quelque chose choque les gendarmes : "à cause du vélo, votre plaque arrière n'est pas visible monsieur", réponse de l'intéressé : "ah oui, c'est un oubli, en plus je l'ai dans le coffre". Le temps de l'attacher, d'entendre les remontrances des militaires, qui ne le sanctionneront pas, et le conducteur peut repartir.

Répression et prévention

Comme lui, des dizaines d'automobilistes seront arrêtés. L'objectif des gendarmes, faire de la prévention avant tout, mais aussi de la répression s'il le faut. "Le but c'est de marquer de notre présence le bord des routes, en ces départs en vacances, où les flux de circulation sont importants", appuie le capitaine Chambon, commandant en second de l'ESDR. "Il y a un côté préventif, les gens nous voient donc ils font attention à ce qu'ils font, mais également répressif pour les comportements les plus importants, avec un contrôle de vitesse en parallèle."

Le préfet du Puy-de-Dôme s'est déplacé à la barrière de péage des Martres d'Artières pour suivre les contrôles de gendarmerie © Radio France - Antoine Loistron

Les gendarmes vont se déployer pendant tout l'été, chaque week-end de grand départ, "on est parti jusqu'au 15 août" souffle un haut-gradé. Une présence qui répond aussi à une demande de la préfecture. Depuis le début de l'année, 13 personnes sont décédées sur les routes du département, c'est une de plus que l'année dernière à la même époque. "Les gens qui nous voient sur l'aire d'autoroute, ils voient des gendarmes, le préfet, ça peut les inciter à poursuivre le voyage en levant le pied", souligne Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme. "Malgré tous nos efforts, les contrôles qu'on multiplie, il y a certaines personnes qui ne respectent pas la sécurité routière et mettent la vie des autres en danger." Des comportements que le préfet et les forces de l'ordre espèrent voir disparaître pour passer un bon été.