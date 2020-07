Départs en vacances : sur les aires d'autoroutes du Sud, "la pause va demander une implication civique"

Les premiers départs en vacances sont prévus ce week-end et prudence : Bison futé voit orange dans le sens des départs (et même rouge en Île-de-France). Pour parler de ce grand "rush", Denis Laurent, porte-parole de Vinci Autoroutes pour le Sud-Ouest était l'invité de France Bleu Occitanie à 7h45 ce jeudi 2 juillet.

Règles sanitaires sur les aires de repos

Denis Laurent indique qu'il devrait y avoir du monde ce vendredi de 16h à 19h, samedi dès 6h et dimanche dans la journée.

Concernant le respect des règles sanitaires sur les aires de repos alors que le Covid-19 est toujours là, "toutes les enseignes commerciales sont mobilisées, assure le porte-parole de Vinci Autoroutes. Il y aura un cheminement au sol, du gel hydroalcoolique, des structures pour pique-niquer en toute sécurité. Il faudra porter le masque dans les salles de restauration. La pause cet été va demander une implication civique pour se protéger."

Pas de pause des travaux sur l'A61

Sur l'autoroute qui mène vers la Méditerranée, l'A61 entre Toulouse et Narbonne, l'une des plus fréquentées avec jusqu'à 60.000 véhicules par jour pendant l'été, les travaux d'élargissement pour passer à 2x3 voies devaient être arrêtés cet été mais finalement ils continuent. "On ne veut pas prendre trop de retard, mais c'est aussi un soutien à l'économie locale car plus d'une centaine de personnes sont mobilisées sur ce chantier, c'était important donc d'avoir un impact fort sur l'activité économique", explique Denis Laurent.

Ces travaux sont sur une dizaine de kilomètres entre Villefranche-de-Lauragais et Port Lauragais, et vers la bifurcation de l'A66 dans le sens Narbonne/Toulouse. Sur ces deux tronçons, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence et la vitesse est limitée à 90 km/h.