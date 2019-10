Un nouvel accident a encore fait un mort et deux blessés graves ce mercredi soir à Saint-Georges du Bois, en Charente-Maritime. Un dépassement serait à l'origine du drame.

Dépassement dangereux : un mort et deux blessés graves à Saint-Georges du Bois (17)

17700 Saint-Georges-du-Bois, France

Une collision frontale à cause d'un dépassement inconsidéré : un nouvel accident a fait un mort et deux blessés graves ce mercredi soir. Il a eu lieu vers 18h30, sur la départementale 911, à Saint-Georges du Bois, entre Surgères et Saint-Pierre d'Amilly, en Charente-Maritime.

Un automobiliste a tenté de dépasser un autre véhicule qui avait ralenti pour tourner à gauche. Il a franchi une ligne blanche et des zébras. Et il a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face.

Le jeune conducteur est décédé dans le choc, son passager a été grièvement blessé. Le conducteur de la voiture qui arrivait en face a également été gravement blessé.

L'hélicoptère Dragon 17 est intervenu. - DR

La gravité de leurs blessures a nécessité l'intervention de l'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité Civile. Les deux blessés graves ont été transportés directement au CHU de Poitiers et au CHU de Bordeaux.