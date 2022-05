"Dépêche-toi esclave" : poursuivie pour injure raciste, une cliente d'Uber Eats condamnée à une amende

En mai 2021, ce livreur, qui travaille pour la plateforme Uber Eats à Laval, avait reçu un message très violent et raciste de la part d'une cliente. Ce soir-là, Yaya Guirassy s'apprêtait à lui apporter sa commande KFC quand il avait reçu sur l'application : "Dépêche-toi esclave".

Il avait décidé alors de prendre sur lui et de ne pas livrer la commande. "Je ne pouvais pas lui remettre sa commande parce que ces insultes, c'est insupportable. Une fois arrivé là-bas, on peut se bagarrer", avait confiéYaya à France Bleu Mayenne. Le livreur de 34 ans, "blessé moralement", avait porté plainte pour "injure non publique en raison de l'origine". Yaya Guirassy, originaire de Guinée-Conakry, arrivé en France en 2009, travaillait à cette époque pour la plateforme Uber Eats depuis 7 mois et il n'avait jamais eu de problèmes.

Un an plus tard, la cliente était convoquée lundi 23 mai devant le tribunal de police pour répondre de ces actes. Elle n'est pas venue. Les magistrats l'ont condamnée à 1.000 euros d'amende. Yaya Guirassy, lui, ne fait plus partie de la société de livraisons et travaille désormais dans le secteur agroalimentaire.