Dépenses luxueuses aux frais de la mairie de Romorantin : le parquet ouvre une enquête préliminaire

Après la publication d’un article par le site d’informations en ligne Mediapart ce dimanche au sujet de dépenses de luxe effectuées par le maire de Romorantin aux frais de la collectivité, le procureur de la République de Blois annonce l'ouverture d'une "enquête pénale préliminaire afin de faire vérifier les conditions dans lesquelles les dépenses mentionnées dans l’article de presse ont été engagées".

66.000 euros de repas en trois ans

Mediapart fait état de 66.000 euros de factures, dans un restaurant étoilé de Romorantin ("Le Lion d'Or"), que le maire Jeanny Lorgeoux (ex PS) aurait fait payer par la mairie de Romorantin-Lanthenay et la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois entre « septembre 2017 et août 2020 » sur la base de « l’étude de vingt-quatre factures »,

C'est la police judiciaire de Tours qui est chargée de l'enquête, précise le procureur Frédéric Chevallier. Elle devra étudier la légalité de ces dépenses publiques.