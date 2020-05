INFO FRANCE BLEU - Coronavirus : près de 600 policiers de Lille déjà testés, six nouveaux cas positifs

France Bleu Nord a recueilli les résultats de la première phase de tests menés auprès des agents de l'hôtel de police de Lille. Six nouveaux cas sont positifs en plus des trois déjà confirmés.

La première phase de tests menée auprès des agents de l'hôtel de police de Lille s'est terminée en fin de semaine dernière. Les résultats - validés après 48h - sont désormais confirmés et France Bleu Nord les a recueillis.

Sur près de 600 agents testés, 6 sont effectivement contaminés au coronavirus, en plus des 3 cas déjà confirmés, soit 1% de la population. Une quarantaine de policiers ayant été en contact avec ces agents nouvellement dépistés sont placés en quatorzaine.

Des CRS testés

Une deuxième phase de tests a commencé lundi et se poursuit jusque mercredi. Entre 600 et 700 agents vont être dépistés dont 100 CRS de la compagnie de Saint-Omer qui étaient passés par l'hôtel de police de Lille et avaient donc été en contact avec les premiers agents dépistés. Au total ce sont entre 1200 et 1300 agents qui auront donc été testés.