Déplacements entre Lyon et Saint-Étienne : un nouveau pont envisagé à Givors

Une troisième réunion a eu lieu lundi autour du préfet de Région et évoque pour la première fois ouvertement la construction d'un nouveau pont à Givors pour améliorer les déplacements entre Saint-Étienne et Lyon. Concertation lancée après l'enterrement du projet d'A45.

Saint-Étienne, France

Comment améliorer les déplacements entre Saint-Étienne et Lyon sans faire de nouvelle autoroute ? C'était l'objet d'une nouvelle réunion ce lundi 2 décembre autour du préfet de région entre les collectivités, les parlementaires et les autorités. Troisième réunion depuis l'enterrement du projet d'A45 début 2018.

L'idée c'est de réaffecter les 400 millions d'euros initialement prévus par l'État pour ce nouvel axe ; l'enveloppe est ainsi devrait ainsi être utilisée sur plusieurs "projets réalisables à court et moyen termes pour répondre aux enjeux, routiers, ferroviaires et d'intermodalité".

Les usagers du train pourraient être déçus, il est seulement envisagé d'augmenter la capacité des trains. Certains estiment qu'il faudrait aussi rouvrir des gares pour que plus de personnes montent à bord et laissent la voiture au garage. Il n'est pas question non plus d'augmenter la fréquence des trains, loin de ce que pouvait laisser présager le souhait de la ministre des Transports de faire de ce ter un vrai RER, référence aux trains qui maillent l’île de France.

Travaux à Givors en 2024

En revanche, il est prévu de faire des travaux sur l'A47 et A72 ainsi que de la RN88 : échangeurs, bandes d’arrêt d’urgence et régulation des vitesses comme ce qu'il existe à hauteur de Saint-Étienne la Terrasse.

Objectif affiché : que les usagers combinent plusieurs moyens de transport mais il n'est pas question des vélos : seulement d'augmenter la capacité des parkings dans les gares et de favoriser le covoiturage avec une voie dédiée sur l'A7 et une aire sur l'A47.

Enfin principal point concret à l'issue de ce comité de suivi : l'éventualité d'un nouveau pont pour traverser le Rhône et que le nœud Givors-Ternay soit moins embrouillé. Ouvrage potentiel sur lequel des études sont lancées, au niveau technique et environnemental. La décision est attendue dans deux ans et travaux prévus pour 2024.

Prochaine réunion au printemps 2020, après les élections municipales. Le député La Rem Jean-Luc Fugit en profitera pour demander aux collectivités de mettre la main à la poche comme pour le projet d'A45, ce qui permettrait de mettre 800 millions d'euros sur la table.