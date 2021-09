Déploiement de la fibre : la société THD 64 sommée par la justice de respecter les règles

Le conflit dure depuis janvier 2020. Deux entités publiques, Enedis et le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (Sdepa), demandent à THD 64 de respecter la convention qu'ils ont tous les trois signée afin de déployer la fibre (internet haut débit) dans le département. Dans une ordonnance datée de mardi 28 septembre, le tribunal administratif de Pau demande à la société privée de respecter les règles.

Cartographier ses travaux

En mai 2019, le Sdepa, propriétaire public du réseau d'électricité, Enedis (ex-GRDF) qui gère le réseau électrique et THD 64, filiale privée de SFR, ont signé une convention pour déployer la fibre de façon aérienne, une méthode de déploiement plus rapide et moins couteuse que des câbles souterrains.

Cependant, quand les travaux ont commencé, Enedis et le Sdepa se rendent compte que THD 64 déroule les km de câbles sans les cartographier. Impossible de savoir où se trouvent ces nouvelles installations, impossible aussi de savoir quand et où opèrent les agents de THD 64.

Réaliser des études

Des précautions qui sont pourtant inscrites dans la convention. Déjà pour éviter les risques d'électrocution quand les employés de THD 64 interviennent sur les installations électriques. Mais aussi parce que le Sdepa doit régulièrement mettre à jour certaines installations électriques. Quand on commence des travaux, autant savoir à quoi on touche.

Même requête pour Enedis. Quand des équipes interviendront sur des installations électriques après un orage, autant savoir où sont les câbles de fibre pour pouvoir restaurer le réseau internet le plus vite possible, en plus de l'électricité. "Pourquoi on a signé une convention ?, s'exclame François Tillous directeur territorial d'Enedis pour les Pyrénées-Atlantiques. Parce que quand on pose des câbles sur un réseau électrique, il y a des précautions à prendre pour garantir la sécurité des techniciens et des tiers."

"On est pour déployer la fibre ! Mais simplement respectons les règles techniques qui s'imposent", plussoie Serge Bordenave, directeur du Sdepa. "Comme à tout opérateur qui utilise un réseau de distribution électrique pour faire passer son réseau, il n'y a rien de nouveau."

Sanctions financières possibles

Le tribunal administratif de Pau donne donc un an à THD 64 pour régulariser ses installations ; de communiquer sans délai ses plannings d'intervention hebdomadaires ; d'étudier l'impact de la pose de ces câbles de fibre internet sur les poteaux d'électricité.

La justice donne aussi deux mois à la filiale de SFR pour fournir la cartographie du déploiement de la fibre à Enedis et au Sdepa. Sinon elle risque des pénalités financières par jour de retard.

Contactée, THD 64 ne s'est pas rendue disponible dans les temps pour figurer dans ce reportage.