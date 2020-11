Déploiement de la fibre optique : attention aux arnaques

Ardèche Drôme Numérique qui déploie la fibre optique en Drôme et en Ardèche appelle à la vigilance ce vendredi suite à des démarches frauduleuses à Andance (Ardèche). Plusieurs personnes ont déposé plainte.

Le réseau public de fibre optique avance en Drôme et en Ardèche. Mais avec la commercialisation d'offres fibre pour les particuliers, le syndicat mixte ADN (Ardèche Drôme numérique) a constaté l'apparition de démarchages frauduleux. A Andance dans le Nord Ardèche, plusieurs habitants ont été contactés par une personne qui se fait passer pour l'opérateur Orange. Elle dit vouloir vérifier l'installation et le débit internet. Pour cela, elle demande d'installer un logiciel sur l'ordinateur. Elle propose ensuite de souscrire un abonnement pour le très haut débit à un prix attractif à payer en ligne. C'est ce paiement qui permet au logiciel malveillant de récupérer les coordonnées bancaires.

Vigilance dans les 24 communes où la commercialisation est ouverte

Ardèche Drôme Numérique rappelle qu'il ne faut pas communiquer de coordonnées bancaires à une personne au téléphone et qu'il ne faut pas accepter l'installation d'un logiciel dont on ne connait pas la provenance. Pour l'instant, en dehors des grandes villes gérées par Orange, ADN a installé la fibre sur 24 communes de Drôme et d'Ardèche dont Andance, Beauvallon, Chatuzange-le-Goubet, Etoile-sur-Rhône, Le Cheylard, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Vallier ou encore Ucel.