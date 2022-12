Dépôt d'armes : à Giromagny, un homme rapporte deux obus de la Première Guerre mondiale

Les obus, non dangereux, ont été mis à l'abris. Photo d'illustration

Il est simplement venu en voiture, avec deux obus de la Première Guerre mondiale dans son coffre ! Un habitant de Giromagny, dans le territoire de Belfort, a répondu à l'appel lancé par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État entre le 25 novembre et ce vendredi 2 décembre.

ⓘ Publicité

Dès son arrivée, les gendarmes ont prévenu les services de déminage. Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place autour du véhicule sur le parking de la brigade. Les obus se sont finalement avérés non dangereux et ont été mis à l'abris. Cet habitant de Giromagny avait ces obus dans son garage depuis une trentaine d'années.

338 armes et 14 000 munitions

Au total, 338 armes dont 240 fusils et carabines ainsi que 14 000 munitions ont été déposés dans le Territoire de Belfort. Une opération qualifiée de succès par les autorités. Toutes les armes collectées lors de cette opération seront acheminées à Dijon dans un lieu tenu secret pour destruction.

Au niveau national, 150 000 armes et 4 millions de munitions et de projectiles ont été abandonné dans les 300 sites de collecte mis en place partout en France. 50 000 armes non déclarées ont également été enregistrées dans le système d'information sur les armes. L'opération est même prolongée jusqu'au 6 décembre dans l'agglomération parisienne.