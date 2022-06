Dépôt d'une 7e requête en révision dans l'affaire Mis et Thiennot : la dernière espère Le Comité de soutien

Cette fois sera-t-elle la bonne ? Ce mercredi le comité de soutien de Mis et Thiennot -condamnés en 1950 pour le meurtre d'un garde-chasse en Brenne - dépose une 7e requête en révision. Mais celle-ci, grâce à une évolution de la législation, a beaucoup plus de chances d'aboutir.

Moment solennel dans l'affaire Mis et Thiennot. Les familles des deux hommes, ainsi que le comité de soutien Mis et Thiennot déposent aujourd'hui (mercredi 01/06) une 7e requête en révision par l'intermédiaire de ses deux avocats, Jean-Pierre Mignard et Pierre-Emmanuel Blard.

Mis et Thiennot c'est une affaire qui démarre il y a plus de 75 ans. En décembre 1946, un garde-chasse, Louis Boistard est tué en Brenne de 4 coups de fusils. Gabriel Thiennot et Raymond Mis, partis chasser ce jour là sont arrêtés avec 6 autres jeunes gens. Mis et Thiennot sont les principaux suspects mais, après avoir avoué le crime, ils se rétractent, assurant avoir été torturés lors des interrogatoires de gendarmerie. En 1950, ils sont pourtant condamnés au bagne avant d'être graciés quatre ans plus tard (en 1954) mais pas innocentés.

Un nouvel amendement taillé sur mesure

A la fin des années 70, un habitant de Brenne Léandre Boizeau, journaliste, auteur, les épaulera dans leur combat. Aujourd'hui, président d'honneur du comité de soutien qu'il a fondé, il est l'un des artisans de cette 7e requête en révision. Mais malgré les 6 échecs précédents, il est cette fois confiant. La raison : Un changement fondamental dans la législation "La justice est équipée de l'outil juridique qu'il faut pour réviser le procès - assure Léandre Boizeau - On s'est battu pendant les six dernières années pour obtenir un amendement à l'article 622 du code pénal. Nous l'avons obtenu grâce aux parlementaires de l'Indre et en particulier de François Jolivet, mais aussi grâce au ministre de la Justice, Maître Dupond-Moretti. Et là, la requête en révision que nous déposons entre en plein dans le champ d'action de cet amendement qui prévoit que les gens qui ont été violentés lors d'un interrogatoire et qui ont avoué un meurtre. Dans ces conditions là, le procès doit être automatiquement révisé."

Nouveau procès ?

Mais même si la révision est prononcée. La chambre d'instruction de la Cour de Cassation sera amenée à se prononcer, à nouveau, sur le fond de l'affaire. Selon le comité de soutien, le motif même qui permettrait d'obtenir cette révision, à savoir des aveux obtenus sous la torture, rend de fait ses aveux "nuls et non-avenus" et vident le dossier de sa substance.

Pourtant certains auteurs amateurs soutiennent de leur côté la thèse de la culpabilité de Mis et Thiennot. Jean-Louis Vincent, ancien commissaire divisionnaire, conteste dans un livre paru il y a seulement 3 mois (Affaire Mis et Thiennot, la contre enquête), l'innocence des deux hommes et de leurs compagnons niant même les actes de violences qu'ils ont subi tout en reconnaissant des "lacunes dans l'enquête". Une thèse que le Comité de défense ne prend pas au sérieux et ne souhaite pas commenter.

En 2007, à l'occasion de la 5e requête en révision et malgré son rejet, la justice avait elle-même reconnu les actes de tortures pratiqués sur les suspects. À l'époque, faute d'un texte juridique adapté cet argument n'avait pas été pas suffisant pour obtenir la révision du procès. Aujourd'hui, la veuve et les trois enfants de Gabriel Thiennot, décédé en 2003, et l'ancienne compagne de Raymond Mis, disparu lui en 2009 n'attendent qu'une chose : que cette 7e requête en révision soit la bonne.