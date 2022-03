Dépôt de plainte contre trois jeunes qui ont tenté de dérober des affiches du candidat Zemmour

La campagne pour les présidentielles tourne au vinaigre à Nîmes (Gard). Des colleurs d'affiche d'Eric Zemmour qui s'affairait en ville, aux alentours de minuit, avec affiches, balai et pot de colle ont été pris à partie par trois jeunes gens en voiture qui ont croisé leur chemin. Descendus du véhicule, une altercation a suivie entre colleurs et jeunes (pas plus de 20 ans et inconnus des services sauf un pour des faits mineurs).

Echanges d'insultes, l'un d'entre eux a profité de l'algarade pour dérober dans le coffre des colleurs d'affiche une centaine d'affiches du candidat d'extrême droite. Tous sont repartis sans demander leur reste.

Interpellés quelques instants après

Les trois jeunes gens ne sont pas allés bien loin, quelques instants après, ils ont été interpellés par un équipage de police secours. Militants et voleurs d'affiche ont été conduits au commissariat et relâchés dans la nuit. Dans un premier temps, les militants d'Eric Zemmour n'ont pas souhaité porter plainte avant de se raviser.

Ce dimanche, elle a été déposée pour pour vol et insultes à caractère raciste. Les affiches aux couleurs de Reconquête ont été restituées. Colleurs et jeunes s'expliqueront ultérieurement devant la police.