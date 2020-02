À Nîmes, les victimes de violences conjugales pourront déposer plainte à l'hôpital

A Nîmes, les victimes de violences conjugales pourront déposer plainte directement au CHU de Nîmes, à Carémeau. Et aussi à Serre-Cavalier, au Grau du Roi ou encore au Vigan. Police, gendarmerie, hôpital et justice viennent de signer une convention.

C'était un engagement du Premier ministre lors du Grenelle contre les violences conjugales : que les femmes puissent porter plainte directement à l'hôpital. 1.200 plaintes déposées dans le Gard en 2019, un chiffre en augmentation de 20% par rapport à 2018, mais un chiffre en dessous de la réalité de ces violences. D'où cette volonté de développer le dépôt de plainte à l'hôpital. C'est désormais possible à Nîmes, au CHU de Carémeau. "Et c'est plus qu'une pièce mise à disposition des policiers ou des gendarmes" insiste Nicolas Best, le directeur de l'hôpital, "c'est toute une chaîne au service de la personne victime de violences conjugales, depuis les soignants jusqu'au dépôt de plainte".

"C'est un accompagnement global de la victime"

La convention signée entre police, gendarmerie, hôpital et justice va permettre, après l'accueil et les soins par les médecins et personnels de l'hôpital, le dépôt de plainte dans un lieu sécurisé. Mais c'est plus que ça, la victime de ces violences pourra aussi rencontrer assistante sociale ou psychologue... bref, c'est presque une plate-forme de prise en charge qui se met en place explique Joëlle Gras, sous-préfète du Gard en charge de dossier dans le département

Avantage pour le département du Gard, la présence à l'hôpital de Nîmes, sur le site de Carémeau, d'une unité médico-judiciaire. Un vrai plus dans le traitement de ces dossiers pour Éric Maurel, procureur de la République de Nîmes. Plus de rapidité pour la justice et de sécurité pour les victimes.

Nîmes et aussi Le Grau du Roi ou encore Le Vigan

Cette convention signée par l'hôpital de Nîmes ne s'applique pas qu'à Nîmes. Elle est valable dans tous les établissements associés, c'est à dire aussi bien à Serre-Cavalier qu'au Grau du Roi ou au Vigan. Nicolas Best, le directeur général de l'hôpital le dit, les personnels de l'unité médico-judiciaire sont appelés à se déplacer.

Un téléphone d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés : 3919.