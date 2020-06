Dépôt symbolique de menottes et brassards par les policiers à Vesoul

Dépôt symbolique de menottes et brassards à Vesoul pour protester contre les propos du ministre de l'intérieur, mais aussi contre le non remplacement de 3 agents de la BAC, et la médiatisation par le parquet de Vesoul d'une enquête en cours à propos d'une interpellation en février dernier.