Dépôts sauvages : des matériaux contenant de l'amiante, retrouvés dans un fossé à Ajain

Le maire d'Ajain, Guy Rouchon, a porté plainte le 19 juillet pour deux dépôts sauvages de déchets, retrouvés sur sa commune. Un congélateur rempli de viandes faisandées a été déposé en pleine nature au Pont-à-la-Dauge. Parallèlement, à trois kilomètres de là, c'est un tas de fibrociment qui a été découvert.

Des matériaux dangereux pour la santé

Le fibrociment est un matériaux utilisé sur les toitures notamment, et qui contient de l'amiante, un minéral cancérigène. La personne en a déposé un mètre cube dans un fossé au Pont-à-Libaud. Les plaques avaient été émiettées, ce qui libère l'amiante et les rend plus dangereuses pour la santé des personnes qui essaieraient de les manipuler.

"C'est intolérable", réagit Guy Rouchon, d'autant que la municipalité va sans doute devoir payer un professionnel pour faire enlever ce dépôt sauvage. Il est donc allé porter plainte auprès de la gendarmerie, pour ces deux affaires.

Le dépôt illégal de déchets en pleine nature peut coûter cher – jusqu'à deux ans de prison et 75 000 euros d'amende.