Dépouilles d'animaux dans les déchets recyclables, le SYDED de Haute-Vienne dénonce des incivilités

Stop aux incivilités à répétition ! C'est le cri lancé par le SYDED de Haute-Vienne, le syndicat chargé de la gestion des déchets dans tout le département, sauf dans l'agglomération de Limoges. Car depuis le début de l'année, une trentaine de cadavres d'animaux, mais aussi des seringues avec des aiguilles et du sang, ont été déposées dans les éco-points, normalement réservés aux emballages recyclables.

Des carcasses d'agneaux et de lapins

Emmanuel Lathière, le directeur du SYDED Haute-Vienne dénonce des gestes volontaires et inadmissibles et appelle à cesser ces actes de malveillance, car our lui, il ne peut en aucun cas s'agir de simples erreurs de tri. "Il est difficilement compréhensible qu'on puisse confondre un emballage ménager avec un cadavre ou une carcasse d'animal. Ce type de dépôts est de plus en plus important depuis le début de l'année, avec des états de décomposition avancés, des odeurs, des désagréments importants." Cela soulève des problèmes d'hygiène et de santé pour les personnels qui découvrent ces cadavres et c'est "totalement irrespectueux" insiste le directeur du SYDED.

Un lien possible avec la hausse des tarifs des ordures ménagères ?

Ces actes ont augmenté pile en même temps que les tarifs et redevances des ordures ménagères dans le département. Ça ne peut pas être une coïncidence estime Emmanuel LATHIERE. "On peut penser que c'est une forme de contestation" dit-il, tout en précisant que la hausse des tarifs est liée à un contexte budgétaire difficile. "On peut comprendre que ça insatisfasse des personnes, mais ça va trop loin et il est important que chacun prenne conscience de son geste et se responsabilise."

A ce stade, le SYDED Haute-Vienne a choisi de privilégier la pédagogie et d'être plus vigilant autour des éco-points. Un appel au civisme est lancé à l'ensemble de la population et a été relayé aussi auprès de la chambre d'agriculture et de la fédération des chasseurs. Toutefois, si ça continue, des plaintes pourraient être déposées. Les peines encourues vont jusqu'à 45.000 euros d'amende et 3 ans de prison pour l'abandon de carcasses ou résidus d'animaux.