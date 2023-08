Dépression Patricia en Moselle : du vent à 80 km/h et une vingtaine d'interventions des pompiers

À cause de la dépression Patricia, les sapeurs-pompiers de la Moselle sont intervenus une vingtaine de fois entre mercredi et jeudi pour des chutes d'arbres et de branches, qui n'ont pas fait de blessé. Des rafales de vent supérieures à 80 km/h ont été enregistrées.