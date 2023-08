Dépression Patricia : une baigneuse décédée, de multiples interventions pour les secouristes

Une baigneuse a été retrouvée morte mercredi soir en Bretagne lors du passage de la dépression Patricia. Cette femme de 57 ans était partie se baigner à Ouessant, sur la plage du Korz, son corps a été vers 18h40 mercredi soir. Deux autres baigneurs de 28 et 30 ans avaient été récupérés sain et sauf vers 18 heures. L'hélicoptère Dragon de la sécurité civile et l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale (basé à Lanvéoc) ont été mobilisés.

Les sauveteurs en mer, les pompiers, mais aussi cette fois les gendarmes, avaient pu sauver en fin de matinée à Plouha dans les Côtes d'Armor, une femme et son jeune fils tombés d'un paddle, ils sont restés une demi-heure à dériver. A Damgan près de Muzillac dans le Morbihan, un véliplanchiste en difficulté a réussi à sortir seul de l'eau.

Et puis des dégâts, classiques après un coup de vent si l'on peut dire : dans le Morbihan, les pompiers sont intervenus pour sécuriser 65 arbres ou poteaux qui menaçaient de tomber, deux bateaux à la dérive... également.

Le trafic SNCF perturbé

Des retards sur les trains en sud Bretagne : un arbre est tombé sur une caténaire entre Redon et Rennes, la ligne a été rétablie dans la soirée, mais entre temps des TGV Paris-Quimper ont été détournés par Nantes. Entre Brest et Quimper, des retards d'une trentaine de minutes aussi pour les TER jusqu'à 21 heures après qu'un train a percuté un arbre.

Records de vent mensuels battus

Une rafale à 112 km/h a été enregistrée sur l'île de Groix. Les anémomètres ont relevé 106 km/h à la Pointe du Raz, 102 à Ploumanac'h et Ouessant.

Quatre records mensuels ont aussi été battus : 97km/h à Saint-Ségal (29), 94 à Lanvéoc (29) et à Ploërmel (56), ainsi que 89 à Rennes, quatre villes où le vent n'avait jamais soufflé si fort en août.

Alerte levée

L'alerte orange vagues-submersion est revenue au niveau jaune en Bretagne, la région est repassée en vert pour les risques de vent violent.