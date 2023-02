Depuis deux ans, Lucien et une centaine de propriétaires attendent leurs logements à Marseille

Assis devant son ordinateur, Lucien tient à nous montrer la vidéo filmée par un drone, survol de son ancienne maison superbe qu'il avait construite de ses mains à la Fare-les-Oliviers. L'ancien agent de maîtrise chez les dockers a tout vendu et investi dans "un projet grandiose" dont il est tombé "amoureux". Lucien partage ensuite les photos sur lesquelles il pose devant l'affiche géante du BAO, la résidence de luxe avec salle de fitness et piscine sur le toit. Avec sa femme Bernadette, il l'attend depuis janvier 2021. "On nous a pris pour des imbéciles. On a été bernés". Lucien Soisson, 75 ans, a payé 90% de 400.000 euros, le prix de son petit T4 de 76 m2. Un projet nommé désir. Inacessible. Lucien a dû prendre une location quartier Saint-Jérôme - 900 euros par mois - et un garde-meuble. Lucien se bat contre un cancer de la prostate. "Tout l'argent que j'ai économisé dans ma vie... je me demande si je pourrai en profiter".

La déco de la location de Lucien avec sa pancarte de manifestation © Radio France - Christophe Van Veen

Quartier Bonneveine, avenue de Hambourg, à deux pas du parc Borély et de la mer, des plages du Prado. On est collé au centre commercial, pas loin non plus d'un cinéma et du boulodrome. Emplacement idéal. Depuis 2016, la Foncière FT Marseille SNC a mis en vente sur plan les logements d'une résidence de luxe. Les logements sont quasiment achevés. D'où le paiement des acquéreurs de 90 % du prix d'achat. Le promoteur est un certain Michel Ohayon qui défraie la chronique avec ses sociétés Camaïeu et Go sport.

La résidence qui n'est pas finie © Radio France - Christophe Van Veen

Golmaz Montagné, 67 ans, ingénieure à la retraite est venue vivre à Marseille avec son mari très lourdement handicapé.

Elle a réservé il y a six ans ! Un T4 et un parking, le tout à 450.000 euros. Les économies d'une vie, d'une nouvelle vie. Le quartier Bonneveine est accessible en fauteuil. Et la résidence est adaptée au handicap. "Aller voir la mer, voir la lune, aller au cinéma... Des choses simples dont il est privé". Golmaz vit depuis mars 2019 dans une location qui n'est pas adaptée au handicap. "Michel vit dans le salon, alité, sans pouvoir sortir. Il se dit que c'est foutu". Entre le loyer et le parking, elle débourse plus de 1.000 euros par mois, alors qu'elle a payé la quasi-totalité de son bien. Elle entend tout ce qui se dit autour du promoteur. "On a peur". Dans l'attente permanente d'un emménagement, Golmaz a entassé ses valises derrière un rideau de couleur. C'est moins pénible à regarder.

Comment en est-on arrivé là ? Comment s'en sortir ?

Il s'agit d'une VEFA - vente en l'état du futur achèvement - qui leur garantit de pénétrer dans les murs, dès que les travaux sont terminés... sauf que certains attendent depuis 2020. Sur le papier, la vente sur plan offre les avantages fiscaux du neuf, les dernières normes environnementales et un prix plus accessible. En général, ça fonctionne. Le futur propriétaire souscrit une garantie en cas de défaillance du promoteur. Mais on ne peut l'activer qu'à la remise des clés. Et là, pas de clés !

Les accès ne sont pas terminés © Radio France - Christophe Van Veen

Reporter la livraison tous les six mois comme c'est le cas pour le BAO de Marseille, ce n'est pas une défaillance, car le promoteur se justifie : il invoque "des désaccords" avec ces sous-traitants. C'est le vrai point faible de la vente sur plan. Quel que soit le retard hors norme, les probabilités d'être indemnisés sont faibles. Les propriétaires du BAO ont versé 90 % du prix, car les travaux sont quasiment terminés. "Quasiment", c'est le problème ! Inachevés, les accès à la résidence et les parties communes bloquent la livraison. Dans son dernier courrier-type du 12 décembre, la foncière promet une livraison à l'été 2023. Mais les acquéreurs ont déjà reçu une telle promesse. Ils ne font plus confiance.

Marie 52 ans vit chez son fils

"Il y a plus malheureux que nous, mais nous sommes malheureux " résume Lucien. Marie, 52 ans a emprunté sur 20 ans. Son fils l'héberge au pied de Notre-Dame-de-la-Garde. "C'était un rêve. Je n'ose même plus ouvrir les magazines de déco et me projeter. Je vis au milieu de mes cartons. Moralement, c'est très difficile. Cela fait deux ans qu'on nous balade ! Je ne comprends pas ! Ça n'existe pas des retards pareils !" Comme beaucoup, elle a acheté une cuisine équipée qui est stockée à ses frais.

La galère du BAO a créé une communauté qui se soude sur WhatsApp. Toutes les générations et les milieux sociaux sont représentés. Damien Silvestre, commercial de 29 ans, vit en co-location car il n'a pas les moyens de rembourser son prêt et prendre une location plein tarif sur Marseille. "Premier CDI, premier achat... Je devais avoir enfin une stabilité. Et c'est raté ! Ce qui me met en colère, c'est de voir toutes ces vies abîmées".

Damien Silvestre © Radio France - Christophe Van Veen

Après une première manifestation au pied du chantier, début février , les propriétaires lésés vont à nouveau se mobiliser le 4 mars.