En Mayenne, 12 piétons ont été impliqués dans des accidents de la circulation depuis le début de l'année. C'est la Préfecture qui communique ce chiffre ce vendredi et rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, que le refus de la priorité aux piétons est désormais sanctionné d'un retrait de 6 points.

Sur le site internet de la Préfecture, une page a été créée pour expliquer les décisions du Conseil Interministériel de la Sécurité Routière sur la protection des piétons : "en 2017, 519 piétons ont été tués dans un accident de la route dont plus de la moitié (325) dans une agglomération, majoritairement à la suite d'une collision avec une automobile. Toujours en 2017, plus de 11 000 personnes (11 070) ont été blessées en circulant à pied. Plus de la moitié des piétons tués sur les routes sont âgés de plus de 65 ans. Aussi, au regard de cette forte augmentation de la mortalité des piétons et dans le contexte du vieillissement de la population, le dernier CISR a pris une série de mesures fortes pour protéger les piétons. Deux d'entre elles entrent en vigueur immédiatement : la constatation par vidéo-verbalisation est désormais possible pour l'infraction de non-respect des règles de priorité de passage aux piétons et le nombre de points retirés sur le permis de conduire pour cette infraction est majoré de 2 points. Il passe ainsi de 4 à 6 points".

Par ailleurs, depuis janvier, 16 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département.