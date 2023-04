Depuis Nîmes, il alerte les secours pour une femme battue à Valence

C'est un habitant de Nîmes qui a composé le 17 pour indiquer que sa nouvelle compagne était frappée par son mari dans un appartement du centre-ville à Valence. Le Nîmois venait d'être prévenu par la fille du couple, qu'une scène de violence était en cours dans un appartement de la rue d'Athènes en centre-ville.

Couteau caché dans le dos

En arrivant sur les lieux, les policiers entendent en effet les bruits d'une violente bagarre. Le mari finit par leur ouvrir mais il cache un objet dans son dos et se débat lorsque les policiers tentent de l'interpeller. Les deux motards reçoivent aussi des coups mais parviennent à maîtriser le violent et à le désarmer. Car c'était un couteau que l'homme ne voulait pas lâcher et dissimulait derrière lui.

Comparution immédiate

Ce Valentinois de 39 ans a été placé en garde à vue pour les violences sur sa conjointe. Elle a reçu des coups et un médecin lui a prescrit trois jours d'ITT. Les policiers eux aussi blessés, se sont vus prescrire deux jours d'interruption temporaire de travail. L'homme violent a été placé en garde à vue pour 48 heures. Il doit être présenté ce mercredi au parquet de Valence en vue d'un éventuel passage devant le tribunal dès vendredi 14 avril.