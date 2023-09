Depuis sa chambre d'hôpital, Mathieu Kassovitz remercie pour "les messages de soutien"

Mathieu Kassovitz publie ce mercredi une vidéo dans laquelle il prend la parole pour la première fois depuis son accident de moto . "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont appelé et envoyé des messages de soutien, je savais pas que j'avais autant d'amis !", déclare notamment l'acteur, dans cette story publiée sur Instagram .

ⓘ Publicité

"J'ai fait une chute de moto, connement, je me suis pété le fémur et la cheville, je suis en rééducation et je sors de l'opération. Merci à tous de votre soutien", ajoute-t-il.

Une sortie de route violente

Dimanche, Mathieu Kassovitz a fait une sortie de route après un virage alors qu'il participait à un stage de perfectionnement sur piste à l'autodrome de Linas-Montlhéry (Essonne). Selon les encadrants du stage, il a "coupé une chicane et ainsi perdu le contrôle de sa moto". Il a ensuite "percuté une rambarde de sécurité", ce qui l'a "propulsé en dehors du circuit".

Toujours selon la même source, Mathieu Kassovitz était "conscient après l'accident" et est "parvenu à enlever son casque". Il a rapidement été pris en charge par les secours avant d'être "placé dans un coma artificiel" et de rejoindre l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris.

Le parquet d'Evry a indiqué que l'acteur de 56 ans est seul en cause et n'avait pas percuté d'autre véhicule.