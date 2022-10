Depuis un petit village de Dordogne, un couple escroquait des vacanciers du monde entier

C'est la plainte d'une Américaine qui a permis de remonter jusqu'à eux, en mai 2015. Alors qu'elle préparait son voyage sur la Côte d'Azur pour assister au festival de Cannes, la New-Yorkaise a reçu une offre promotionnelle lui proposant un appartement à la location. C'est lorsqu'elle est arrivée à Cannes, à l'adresse de l'appartement avenue de la Croisette, qu'elle s'est rendue compte qu'il n'existait pas. Elle a porté plainte, et les policiers sont finalement remontés jusqu'à ce couple. Il était jugé ce mercredi par le tribunal de Périgueux pour avoir escroqué 16 victimes pour un préjudice total de 43.647 euros.

Ils sous-louaient des maisons à des vacanciers

Le couple, originaire de Pologne, était installé à Lalinde. Entre 2015 et 2016, ils ont arnaqué des dizaines de vacanciers, en leur louant des maisons en Dordogne via des sites en ligne comme Abritel. Et l'escroquerie était parfaitement bien rodée.

A chaque fois, les victimes pensent réserver une belle maison sur la côte d'Azur ou en Dordogne, à Issigeac, Grignols, Villamblard ou Allas-les-Mines. Les clients versent alors un premier acompte, puis un deuxième. Quelques jours avant le début de la réservation, ils reçoivent un courrier, par recommandé, qui leur indique que la location ne pourra finalement pas avoir lieu, pour raisons familiales. En fait, le couple mettait à la location des maisons qu'ils louaient eux-mêmes, alors que le propriétaire n'avait pas donné son accord pour une sous-location. "Quand les maisons existaient, ils prenaient plusieurs réservations aux même dates qu'ils annulaient parce qu'ils ne pouvaient pas les honorer. Et parfois les maisons n'existaient tout simplement pas", explique la présidente.

Ils devront indemniser les victimes

A la barre les deux quinquagénaires ne se regardent pas. Après quatre mois de prison et des années sous contrôle judiciaire, ils ont fini par se séparer. La femme s'excuse auprès des victimes. "C'est mon ex compagnon qui gérait les comptes, je n'étais pas au courant", tente-t-elle de se justifier. Pourtant les contrats de location étaient établis à son nom, les comptes au Luxembourg, aussi.

Lui ne conteste rien, il explique que c'était une période difficile de sa vie. Si tous les documents étaient au nom de sa compagne, c'est parce qu'il n'avait pas de passeport. "C'était mon erreur, je suis responsable", dit-il. Tous les deux expliquent que cet argent leur servait à payer les factures, parfois à rembourser les vacanciers qui avaient été arnaqués. "Il servait à justifier leur train de vie", réplique le procureur. Chez eux, les enquêteurs ont retrouvé une voiture de location de luxe, un sac et des lunettes de marque.

Depuis, les deux conjoints disent être passés à autre chose. Lui veut monter son commerce, elle a été embauchée dans une grosse entreprise de Dordogne. Ils sont condamnés respectivement à un an de prison dont huit mois avec sursis pour elle, 18 mois dont 14 avec sursis pour lui. Ils ne retourneront pas en prison puisque ils ont effectué quatre mois de détention. Ils doivent également indemniser les victimes, avec des sommes allant de 1.400 à plus de 5.800 euros.