Accident TGV d'Eckwersheim : fin des investigations

Plus de 5 ans après la catastrophe ferroviaire survenue à Eckwersheim, les juges d'instruction chargés de l'enquête ont terminé leurs investigations. Cela ouvre la voie aux réquisitions du parquet et à la décision finale des juges sur un éventuel procès de la SNCF, probablement pas avant 2022.

Le déraillement a coûté la vie à 11 personnes

La SNCF n'est pas la seule mise en cause dans ce dossier. Ses filiales Systra qui gère les essais et SNCF Réseau qui s'occupe des voies ainsi que trois employés sont mis en examen pour "blessures et homicides involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité".

Au total, 11 personnes sont mortes le 14 novembre 2015 et 42 blessées dans cette catastrophe, le premier déraillement mortel de l'histoire du TGV.