Déraillement d'un train de frêt : toujours aucun TER Lyon/Valence et Lyon Part Dieu/Saint-Étienne ce mardi

Le trafic ferroviaire sera à nouveau perturbé ce mardi entre Saint-Étienne et Lyon, et surtout entre Lyon et Valence, à cause du déraillement d'un train de marchandise. Les opérations de dépotage et de relevage des wagons accidentés vont se poursuivre toute la nuit et gêner encore le trafic des TER.

La SNCF avait misé sur un retour à la normale lundi soir, après le déraillement d'un train de frêt, tôt dans la matinée, au sud de Lyon. Cet accident avait paralysé la circulation des TER une partie de la journée de lundi dans tout le département du Rhône et même jusqu'à Marseille. Mais les opérations de sécurisation et de nettoyage ont pris beaucoup plus de temps que prévu.

Entre cinq et six heures d'intervention pour chaque wagon

Lundi, à 4h30, trois wagons d'un train de marchandise se sont renversés sur les voies, entre Solaize et Feyzin. Et leur chargement, une vingtaine de tonnes de biocarburant, s'est renversé sur les voies. Il a d'abord fallu colmater la fuite, ce que les secours ont réussi à faire après deux heures d'intervention. Puis, il a fallu vider les wagons intacts pour ensuite pouvoir les redresser. Cette opération, appelée dépotage, a commencé vers 17h30 ce lundi. Et on estime qu'il faut entre cinq et six heures d'intervention pour chaque wagon.

Les pompiers ont donc encore du travail pour toute la nuit et jusqu'à mardi matin. Les 65 pompiers mobilisés dans le cadre du plan ORSEC sont toujours sur le terrain ce lundi soir.

Les pompiers, lundi matin, ont déversé un tapis de mousse pour éviter tout risque d'incendie. - SNCF

Aucun TER mardi entre Lyon et Valence

Selon la SNCF, qui tablait sur un retour à la normale progressif à partir de 20 heures lundi soir, la circulation des TER entre Lyon et Valence sera encore interrompue toute la journée de mardi, dans les deux sens. Une déviation a été mise en place via la gare de Valence TGV, mais aussi par Mâcon et la gare de Lyon Perrache avec seulement un train toute les heures. Si vous devez rejoindre une gare intermédiaire, la SNCF a également mobilisé une quarantaine de bus.

Trafic perturbé entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne

En direction de Saint-Étienne, des cars feront la navette entre Saint Étienne et Lyon, et les TER circulent à partir de Lyon Perrache en direction de Firminy. Mais la SCNF craint quand même que ce soit compliqué mardi matin et que les trains soient pris d'assault.

Les opération pour vider et redresser des wagons prennent de 5 à 6 heures par wagon. - SNCF

La SNCF conseille de ne pas prendre le train

La SNCF conseille donc à tout ceux qui le peuvent, ou de reporter leur voyage ou de prendre un autre moyen de transport, du covoiturage par exemple. Les trains et les cars risquent d'être bondés ce mardi matin, donc si vous ne pouvez pas vous passez de la SNCF, prenez de l'avance, si ne voulez pas être en retard.

La SNCF annonce que la circulation pourrait reprendre mardi en fin d'après-midi.... dans le meilleur des cas.

Le trafic TGV n’est pas concerné par ces adaptations du plan de transport.

Les dessertes TER sont assurées normalement entre Firminy, Saint-Etienne et Lyon Perrache.

Entre Valence et Lyon, les voyageurs effectuant le trajet depuis ou vers Lyon sont acheminés par TGV.

Les TER circulent entre Valence Ville, Montélimar, Avignon Centre et Marseille.

La desserte TER Lyon Part-Dieu – Ambérieu (habituellement assurée par des TER de et vers Saint-Etienne) sera assurée normalement.

Des autocars sont commandés pour desservir les gares intermédiaires des axes Lyon – Vienne – Valence et Lyon Part-Dieu – Saint-Etienne.

