Déraillement du TGV à Eckwersheim : le freinage tardif dû à des erreurs d'appréciation

Le rapport final du BEA sur l'accident de TGV d'Eckwersheim a été rendu public mardi. Il confirme qu'une succession d'erreurs d'appréciation de la part de l'équipage sont à l'origine du déraillement, qui a fait onze morts en novembre 2015.

Le rapport final du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) était attendu. Publié mardi 23 mai, il va dans le même sens que le rapport d'étape publié en février 2016. Ce texte de 130 pages confirme que le déraillement mortel d'un TGV d'essai à Eckwersheim (Bas-Rhin) en novembre 2015 a été provoqué par une succession d'erreurs d'appréciation de la part de l'équipage. Ces erreurs ont conduit à un freinage tardif et "inapproprié", qui lui aussi avait déjà été pointé du doigt.

Une "incompréhension" au sein de l'équipage

Le BEA-TT met en avant "une stratégie de freinage inadaptée", ainsi qu'une "incompréhension" au sein de l'équipage. Il évoque également un appel téléphonique susceptible d'avoir perturbé l'équipage, indique l'organisme chargé des enquêtes techniques. Conséquence de cet enchaînement d'erreur : le train d'essai circulait à 265 km/h à l'entrée de la courbe située en amont de l'accident, au lieu des 176 km/h requis.

"Ce rapport n'apporte rien de vraiment nouveau, souligne Me Chemla, avocat de familles de victimes. Il est une étape en attendant le dépôt du rapport judiciaire qui se fera en septembre prochain". Et d'ajouter :

Pour les familles, les blessures sont encore ouvertes. Il y a un besoin de savoir ce qui s'est très exactement passé.

Le rapport du BEA-TT est distinct de l’enquête judiciaire, menée par deux juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Deux employés de la SNCF - un conducteur et un cadre - et un salarié de Systra, filiale chargée de l’ingénierie, ont déjà été mis en examen en octobre dernier, pour homicides et blessures involontaires et placés sous contrôle judiciaire. L'accident de ce TGV d'essai à Eckwersheim, qui effectuait des tests en Alsace sur le nouveau tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg, avait fait 11 morts et 42 blessés.