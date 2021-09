Le parquet de Paris demande le renvoi devant le tribunal de la SNCF, deux de ses filiales et trois de leurs employés dans l'affaire du déraillement de la rame d'essai du TGV Est le 14 novembre 2015.

Déraillement du TGV Est en 2015 en Alsace : un procès requis contre la SNCF, deux filiales et trois employés

Le parquet de Paris a requis le renvoi en procès de la SNCF, deux de ses filiales (Systra et SNCF Réseau) et trois de leurs employés pour le déraillement d'un TGV d'essai le 14 novembre 2015 dans le Bas-Rhin. L'accident avait fait onze morts et 42 blessés à Eckwersheim, le premier déraillement mortel de l'histoire du TGV.

Plus de cinq ans après la catastrophe ferroviaire, ils seront tous jugés pour "blessures et homicides involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité". La décision finale appartient au juge d'instruction. Cela ouvre la voie à un éventuel procès en 2022.