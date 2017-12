La SNCF a été à son tour mise en examen pour "blessures et homicides involontaires", deux jours après sa filiale Systra, dans l'enquête sur le déraillement d'un TGV à Eckwersheim, en Alsace en 2015, qui avait fait 11 morts, a-t-on appris ce jeudi.

Au terme de deux jours d'audition par le juge d'instruction, le groupe ferroviaire est poursuivi comme personne morale pour "blessures et homicides involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou _manquement à une obligation de sécurité_", a précisé cette source. Le 14 novembre 2015, la rame, qui effectuait un essai sur le dernier tronçon de la ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Strasbourg, avait déraillé par excès de vitesse, plus de 90 km/h par rapport à la vitesse autorisée, à l'entrée d'une courbe sur la commune d'Eckwersheim (Bas-Rhin).

Cette annonce n'est pas une surprise pour Nicolas Heury. Cet habitant originaire de Sarrebourg (Moselle) a perdu son père dans l'accident, un contrôleur SNCF de Saverne à la retraite. En 2016, il a rencontré les PDG de la SNCF et de Systra :

Ils nous avaient dit, presque main dans la main qu'ils assumeraient leurs responsabilités. Et maintenant, quand je vois le communiqué de Systra qui indique qu'ils vont prouver qu'ils n'ont commis aucun délit. Je me demande s'ils vont assumer." Nicolas Heury, fils d'une victime

Pour l'avocat des victimes, Maître Chemla, c'est le début "officiel de la procédure judiciaire.

On va enfin connaître la vraie position des deux entreprises. On va savoir si l'on reste sur les déclarations conciliantes du début ou si le naturel va reprendre le dessus et qu'elles vont nier avoir engagé leur responsabilité." Maître Chemla, avocat des victimes