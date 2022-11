"Dérangez-nous" : le patron de la police de l'Indre invite les habitants à appeler le 17

Une vitre de voiture brisée , la porte de vos voisins partis en vacances forcée ? Appelez le 17 !

C'est ce que répète ce matin sur France Bleu Berry Edouard Malis, le Directeur départemental de la sécurité publique de l'Indre (DDSP). "Pour qu'on puisse intervenir le plus vite possible et pouvoir appréhender tous les phénomènes de délinquance qui sont sur cette agglomération, il faut qu'on en ait connaissance" assure-t-il. Mieux vaut appeler pour "rien" que ne pas prévenir et ne pas permettre une intervention rapide.

Le DDSP rappelle aussi que la police travaille 24h/24, et que les appels peuvent être pris aussi bien la journée qu'en plein milieu de la nuit.

Des effectifs suffisants dans la police castelroussine

Des interventions qui se font rapidement aussi parce que les agents de la police, aussi bien municipaux que nationaux, sont assez nombreux dans l'Indre. Même si l'annonce d'une dizaine de policiers municipaux supplémentaires est évidemment accueilli avec plaisir : "Déjà, avec les 23, on travaille très très bien. Avec les 33, on travaillera encore mieux" se félicite le patron de la police. Il rappelle que la police municipale "bénéficie d'un portatif radio qui lui permet d'écouter les ondes de la police nationale et d'intervenir en toute sécurité avec elle".

Le renfort de 16 policiers en deux ans a d'ailleurs permis d'augmenter le nombre de patrouilles sur la voie publique notamment en ce qui concerne les excès de vitesse et la conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.

Pas de fléau de rodéos urbains dans l'Indre

Alors que le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a insisté cet été sur l'importance de la lutte contre les rodéos urbains , le patron de la police indrienne l'affirme : ce n'est pas un fléau sur notre territoire. "Ça existe, mais de manière assez résiduelle. Ce qui prouve aussi la bonne collaboration entre les forces de police nationale et municipale qui patrouille régulièrement et qui empêche ce phénomène."