Derby Lens-Lille : Rémy, supporter lensois blessé à la tête, réclame de vraies solutions

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence ce lundi pour statuer sur les incidents lors du derby Lens-Lille samedi soir. Lens s'est imposé 1-0 mais le match a été interrompu pendant 30 minutes à la suite d'une altercation à la mi-temps entre les supporters lillois et lensois qui a fait plusieurs blessés parmi les supporters lensois.

Rémy, supporter lensois de longue date, a reçu l'un des 80 sièges arrachés en plein visage. Rémy était dans la Trannin, la tribune familiale juste à côté du parcage Lillois. Blessé à la tête, il a été recousu en urgence par le médecin du stade. Il compte déposer plainte ce lundi et se confie à France Bleu Nord ce dimanche, après être sorti de l'hôpital et avoir repris le travail.

Je leur dis 'les mecs, on va se faire gazer'

Le soir du derby, Rémy est venu avec son père et son cousin. L'ambiance est déjà un peu tendue à leur arrivée, il y a déjà quelques jets d'objets. À la mi-temps, tout s'emballe, jets de projectiles et mouvement de foule. Des supporters lensois veulent en découdre avec la tribune lilloise voisine et se rapprochent de la grille qui sépare les deux tribunes. Des enfants et des familles sont pris en sandwich.

Rémy veut calmer le jeu, il tente de repousser ses collègues lensois : "Je leur dis 'les mecs, on va se faire gazer, ce serait bête qu'on loupe la deuxième mi-temps', moi, je veux calmer tout le monde parce que je suis persuadé que la police va gazer tout le monde sans distinction."

Je suis recousu par le médecin du stade

À ce moment-là, il tourne le dos à la tribune lilloise et voit le terrain se faire envahir par les supporters de l'autre tribune, la Marek : "Je me dis que c'est en train de partir en couille et là, bim, je me prends le siège et... terminé ! Je perds connaissance, je suis évacué sur le terrain, pris en charge par les secours, et je reprends un peu de lucidité à l'infirmerie où je suis recousu par le médecin du stade, quatre points de suture, qualifiés de très beaux par les médecins suivants qui m'ont examiné."

Rémy en plaisante avec le recul mais le supporter lensois a disparu pendant de longues heures, vu son état, il n'a pas pu donner de nouvelles à ses proches tout de suite. Un traumatisme pour eux : "Ils sont restés longtemps sans savoir ce qui m'était arrivé, pour eux, j'ai disparu, ma mère ne veut plus entendre parler de revenir au stade, mon père non plus ! C'est un moment qui va rester graver dans leur mémoire."

Le huis clos comme sanction, c'est un constat d'échec !

Il faut que ces violences cessent mais que les sanctions soient adaptées. Rémy estime par exemple que condamner Lens à jouer le prochain match à huis clos serait contre-productif : "C'est un aveu d'échec, les pouvoirs publics ne trouvent pas la parade et préfèrent sanctionner tout le monde en les privant de match, moi, je me suis pris un siège, je n'ai rien demandé et en plus, je ne pourrais pas aller voir le prochain match ? Ce n'est pas acceptable !"

Plutôt donc que de priver tout le monde de match, mieux vaut se concentrer sur les éléments perturbateurs, conclut Rémi : "Peut-être que les sections de supporters devraient faire un peu de ménage et surtout, il faut qu'il y ait de vrais échanges mis sur la table entre toutes les instances."

Lors des incidents pendant le match arrêté Nice-Marseille avec des supporters niçois qui s'en étaient pris aux joueurs marseillais le 22 août, la commission de discipline a décidé de faire rejouer le match sur terrain neutre, un huis clos pour Nice et retrait d'un point pour les Azuréens.