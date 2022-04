Derby Lille-Lens : très gros dispositif de sécurité pour un match à haut risque

Un très gros dispositif de sécurité est déployé ce samedi autour du stade Pierre-Mauroy pour le derby de ligue 1 de football entre Lille et Lens. Après les incidents du match aller, au moins 800 policiers et gendarmes et 800 agents de sécurité sont mobilisés.