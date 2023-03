Dernier hommage à Leslie ce samedi au crématorium de La Rochelle

Leslie Hoorelbeke et son fidèle compagnon Onyx

Les obsèques de Leslie Hoorelbeke ont lieu ce samedi à 14h30 au crématorium de La Rochelle (Charente-Maritime). La famille de Leslie avait annoncé sur Facebook que la cérémonie serait ouverte à tous, ajoutant qu'elle tenait "à remercier toutes les personnes pour cet élan de solidarité qui nous entoure depuis trois mois."

Mais ce vendredi soir, Maitre Mourad Battikh, nouvel avocat de Patrick et Emilie, a jeté le trouble en indiquant dans un communiqué envoyé à France Bleu La Rochelle que "la cérémonie n'était pas ouverte au public".

Il faut sans doute comprendre par là que la salle de crémation ne sera logiquement accessible qu'à la famille et aux proches. Difficile désormais de demander à des centaines d'anonymes invités à rendre un dernier hommage à Leslie de faire demi-tour et de rentrer chez eux. Maitre Mourad Battikh précise par ailleurs que "la famille de Leslie ne fera aucune déclaration et demande à ne pas être sollicitée par les médias."

La jeune femme âgée de 22 ans et son compagnon Kevin Trompat, 21 ans, ont été assassinés "au moyen d'un objet contondant", probablement dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Le couple était porté disparu depuis une soirée "entre amis" passée à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dernier à Puyravault et à Virson en Charente-Maritime .

Trois jeunes hommes, Tom T., Nathan B., et Enzo C. sont mis en examen dans cette affaire , les deux derniers pour "assassinats". Ils ont été placés en détention provisoire. Litige financier lié à un trafic de drogue ? Déception sentimentale ? Les deux ? Les investigations menées par les gendarmes se poursuivent pour établir le mobile et les circonstances de ce double crime.