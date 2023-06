Dernier jour au procès du meurtre de Marco Lesieur aux assises du Calvados, verdict attendu ce soir

Depuis mercredi, les deux femmes qui étaient en couple au moment des faits, comparaissent pour le meurtre de Marco Lesieur le 22 septembre 2019 à Trouville. Le corps du quadragénaire avait été retrouvé dans son appartement dans le centre ville. L'autopsie a relevé de nombreuses traces de coups sur le visage et 41 coups de couteau assénés dans le cou de la victime.

ⓘ Publicité

Les deux accusées entretenaient une relation très toxique à l'époque. Aujourd'hui côte à côte dans le box, elles se reconnaissent les faits. Johanna D. a asséné des coups de poêle sur la victime. Cataline R. a porté les coups de couteau. Mais leur cheminement intellectuel depuis leur incarcération diverge quelque peu, Johanna D. exprimant des excuses et une volonté de repentance, à la différence de son ex compagne.

Ce vendredi matin, une dernière experte psychiatre a expliqué que Johanna D. est atteinte d'une pathologie. "Elle présente un trouble grave de la personnalité border line, avec des comportements auto mutilatoires et une grande instabilité émotionnelle". Elle a conclu que cela avait pu altérer son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits.

Facture envoyée par le CHU à la famille de la victime

"Ce qui importe aux parties civiles ce n'est pas de savoir quoi, ni où ni comment Marco est mort, mais pourquoi ?" lance leur avocat Sébastien Revel au début de sa plaidoirie. "Dans la maladie, on se prépare à dire au revoir à un proche. Mais la mort violente ne prévient pas, et elle ne vous laisse pas cette possibilité". Des proches à qui rien n'a été épargné explique maître Revel, "même cette facture de 345 euros envoyée par la trésorerie du CHU parce que le corps était resté cinq jours à l'institut médico légal !"

Deux accusées indissociables dans le crime selon l'avocat général

D’une voix forte, Patrice Lemonnier l'avocat général, entame lui un décompte macabre décompte. "Un, deux, trois, quatre…" Il compte comme cela jusqu’à 41… 41, comme le nombre de coups de couteaux assénés par Cataline à la victime. Face à lui dans le box des accusés, la jeune femme baisse la tête. "C’est long, c’est terriblement long pour un calvaire, lui lance-t-il. C’est ça la vérité des choses !"…

L’avocat général n'épargne pas non plus l'autre accusée, rappelant que c’est elle qui a frappé la première, avec des poêles. "Un massacre ! s'emporte-t-il. Le manche a cassé, elle en a pris une autre, ça s’appelle de l’acharnement".

Les deux accusées sont selon lui indissociables dans le crime, indissociables aussi dans leur attitude juste après. "On fait les poches du mort, on fume une cigarette, on prend une douche, on essaye de trouver un alibi… on ne perd pas le nord quand même !…"

22 ans requis contre Johanna, au moins 25 ans contre Cataline

Mais Patrice Lemonnier relève que depuis son incarcération, Johanna semble avoir évolué. "Elle reconnait avoir voulu la mort de Marco. Ce n’est pas facile de le faire. Alors ça n’excuse pas ! Mais ça laisse augurer à long terme d’un pronostic que je trouve plutôt favorable". Il requiert à son encontre 22 ans de réclusion criminelle. Contre Cataline en revanche qui, selon lui, est "dans un refus absolu d’introspection, qui continue de renvoyer la responsabilité sur le dos des autres", il demande une peine d’au moins 25 ans de réclusion criminelle.

La parole en dernier pour les accusées

Après les plaidoiries de leurs avocats, les deux accusées ont la parole une dernière fois avant que la cour d'assises ne se retire pour délibérer. Johanna, essuyant ses larmes, livre à la famille de la victime des excuses qui semblent sincères. "J'espère que le fils de Marco et que sa mère ont bien compris qu'il n'y est pour rien. C'est notre relation qui est partie trop loin. Je suis vraiment sincèrement désolée. Il ne méritait pas de mourir". D'une voix plus détachée, Cataline se dit elle aussi "sincèrement désolée pour ce qui est arrivé" et s'excuse d'avoir "du mal à exprimer ses sentiments".

La cour s'est retirée pour délibérer à 12h15. Elle doit dire si chacune des accusées est coupable, et juger si leur discernement a pu être altéré au moment des faits. La présidente de la cour d'assises a annoncé que le verdict devrait être prononcé vers 16 heures.