Dernière patrouille de prévention pour le sous-préfet dans les rues de Montpellier

À partir d'aujourd'hui, fini la pédagogie. Thierry Laurent, sous-préfet de Montpellier, accompagné des forces de l'ordre, a contrôlé différents bars et restaurants vendredi soir. L'objectif : rappeler aux établissements la marche à suivre. La police en a également profité pour prévenir les passants de l'obligation du port du masque dans l'hyper-centre. Dès samedi, c'est 135 euros d'amende.

Le sous-préfet de la ville, Thierry Laurent, est passé de bars en restaurants : "Le but ce soir, c'est que les établissements recevant du public qui sont les restaurants, les bars, les cafés, respectent bien les dispositions qui sont prévues par le décret sur le déconfinement. Pour faire simple, ces mesures, c'est le port du masque par le personnel, par la clientèle lorsqu'elle se déplace. C'est le mètre de distance entre chaque table, c'est la limitation des groupes de personnes à dix. La dernière mesure, c'est que la clientèle doit être assise pour éviter qu'il y ait trop de mélanges. Il y a vraiment un enjeu autour de la distanciation sociale, la distance à respecter, du masque à porter quand on est pas en mesure de respecter cette distance."

On sera intraitables sur le respect de la réglementation et sur les fermetures quand ça sera nécessaire

- Thierry Laurent

Pour le sous-préfet, les établissements montpelliérains suivent relativement bien les mesures, mais certains bars ont encore des tables trop rapprochées. "Pour ce soir, une mise en demeure, pour la soirée d'hier une autre mise en demeure et une fermeture d’établissement. Et puis nous allons poursuivre les opérations de contrôle. On fait la même chose à Sète et dans d'autres villes du département. Pour les établissements qui manifestement ne jouent pas le jeu, on sera intraitables sur le respect de la réglementation et sur les fermetures quand ça sera nécessaire."

Les forces de l'ordre en ont également profité pour rappeler au passant l'obligation du port du masque dans le centre-ville. Une mesure qui est de mieux en mieux comprise selon la police. " Ce soir _on a un net progrès par rapport au début de semaine_. En début de semaine on avait moins de 10% des personnes qui portaient le masque. Je voie qu'aujourd'hui on est quand même à 60-70%."