Dernière semaine du procès du tueur de DRH : Gabriel Fortin n'a toujours "rien à dire"

Le procès de Gabriel Fortin entre dans sa troisième et dernière semaine ce lundi.

Le procès du tueur de DRH entre dans sa dernière semaine devant les assises de la Drôme. L'interrogatoire de Gabriel Fortin aura lieu mardi. Après deux semaines d'audience, il refuse toujours de parler des faits qui lui sont reprochés, trois assassinats et une tentative d'assassinat en Drôme, en Ardèche et dans le Haut-Rhin. Si ce n'est pour les contester et dénoncer "une enquête à charge" .

"Je n'ai rien à dire" , "Non, je ne répondrai pas" ; Gabriel Fortin ponctue depuis deux semaines maintenant la quasi totalité des questions qui lui sont posées avec ces phrases. Même quand le président du tribunal le questionne sur ses émotions après avoir entendu les témoignages des familles des victimes : "Je n'ai rien à déclarer". L'accusé à jusqu'à présent accepter d'aborder les faits qui lui sont reprochés deux fois : pour les contester, dès la première semaine de procès, et pour dénoncer une enquête à charge.

Les rares moments - souvent en fin de journée avant la suspension d'audience - où ses avocats et l'avocat général lui arrachent quelques mots ne concernent pas le périple meurtrier de janvier 2021, mais lui-même. Gabriel Fortin déclare alors des phrases souvent préécrites où il se définit comme harcelé et victime de surveillance pendant des années. Les retours sur les licenciements dans les années 2000 suscitent également chez lui des réactions. L'accusé qualifie le renvoi de chez Francel comme "brutal", celui de chez Faun "injuste". Pour le reste, l'homme est impassible. La plupart des proches des victimes disent ne plus espérer de réponses à leurs questions.

"Vous pourriez nous écrire"

"On lui remet des feuilles tous les jours en effet, parfaitement en accord avec le président. Et de toute façon il en a le droit" rappelle Me Laetitia Galland, l'une des avocates de la défense. Gabriel Fortin garde la tête baissée la majeure partie des journées d'audience. Il rédige des notes. "C'est un homme d'écrit qui n'est pas à l'aise avec l'oralité. C'est sa manière de s'exprimer à lui" estime l'avocate. "Si vous ne voulez pas nous répondre, vous pourriez nous écrire ?" a même proposé la semaine passée le président du tribunal Yves de França à l'accusé. Ce dernier a refusé.

Gabriel Fortin écrit de manière compulsive depuis des années. L'ancien directeur d'enquête a expliqué à la cour d'assises avoir retrouvé des dizaines de milliers de pages Word sur son ordinateur, abordant des sujets et thématiques extrêmement diverses. Les avocats de la défense ont d'ailleurs demandé une expertise psychiatrique sur ces écrits afin de mieux cerner la personnalité de Gabriel Fortin. La cour a rejeté la demande.